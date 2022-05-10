Негасимый свет нашей общей памяти. В Кольчугине, в день Великой Победы прошла акция, которая...

Негасимый свет нашей общей памяти. В Кольчугине, в день Великой Победы прошла акция, которая объединила все поколения. Репортаж Марии Платанюк.В почётном карауле юнармейцы, на площади у кольчугинского мемориала - и взрослые, и дети. В День Великой Победы светом тысячи свечей засиял единый символ памяти - "Помним. 1945-ый". Дань подвигу советских солдат. Всех, кто победил фашизм. Акция объединила все поколения.Мария Рыбина, организатор акции памяти, руководитель отделения "Молодой Гвардии Единой России" в г. Кольчугино: «Важно, чтобы молодежь помнила тех, кто защищал нашу страну от фашистских захватчиков. Поэтому у меня появилась идея провести памятное мероприятие и объединить в нём все молодёжные и общественные организации Кольчугинского района».Участники одной из самых пронзительных акций светлого мая - "Молодая гвардия Единой России", Юнармия, Совет молодёжи, российское движение школьников, студенты Кольчугинского политехнического колледжа, администрация района.А съёмку мемориальной акции вели наши юные коллеги- кольчугинская телестудия "Школьные вести" из средней школы номер 4.Елена Семёнова, заместитель главы администрации Кольчугинского района по социальным вопросам: «Мы помним, мы гордимся. И слово "Победа" выложено золотыми буквами в наших душах...»Память погибших почтили минутой молчания. Патриотизм - это не лозунг, а ежедневные реальные дела по зову сердца. Не по приказу. Помощь тем, кто в ней действительно нуждается, уверен Владимир Колесников, начальник местного отделения Юнармии. Кольчугинцы - в числе лучших в стран уже приглашены на день рождения организации в парк "Патриот".Владимир Колесников, руководитель отделения "Юнармии" Кольчугинского района: «Сегодня молодежь в Юнармию пошла. И ежедневными своими поступками на протяжении вот уже трёх лет мы заявили о себе».Свет свечей у обелиска в Кольчугине ещё одно доказательство. "Историю страны переписать не дадим". Потому что ПОМНИМ.Мария Платанюк "Вести-Владимир".