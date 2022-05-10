Сообщение о возгорании на улице Толстого в Коврове поступило на пульт спасателей накануне...

Сообщение о возгорании на улице Толстого в Коврове поступило на пульт спасателей накануне вечером.Для разведки и тушения пожара сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать горение на площади 1 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области