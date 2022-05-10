В Коврове открылся долгожданный музей оружия. И это один из главных подарков городу воинской славы...

В Коврове открылся долгожданный музей оружия. И это один из главных подарков городу воинской славы в честь дня Великой Победы. К открытию музея город готовился больше пяти лет. "Вести" осмотрели экспозицию вместе с первыми посетителями.Легендарные конструкторы-оружейники Фёдоров, Дегтярев, Шпагин, Симонов, Горюнов и многие другие ковали Победу в Великой Отечественной здесь в Коврове - одной из трех оружейных столиц России. Ковровчане давно заслужили свой полноценный музей, и вот, наконец, экспозиционный центр в историческом отреставрированном здании на улице Абельмана готов. Здесь представлены более семисот только оригинальных экспонатов: образцы оружия, фотографии, документы и личные вещи."Если мы посмотрим на арсенал знаменитого, легендарного, я бы сказал, оружия Победы. Если мы уберем танки, самолеты, боевые корабли и оставим стрелковое оружие, ППШ - родом из Коврова, ДШК - родом из Коврова, противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, многочисленные пехотные, танковые, авиационные, станковые пулеметы - это все выпускали здесь в Коврове" - заведующий отделом музея " Ковров- город оружейной славы", Михаил Котомин.Музей прослеживает весь путь развития ковровской оружейной школы. С 1916 -ого- строительства местного пулеметного завода, крупнейшего в стране центра выпуска оружия, до середины нулевых. Самых современных образцов. Для некоторых посетителей это - не просто артефакты. Целая жизнь.Музей оборудован по новейшим технологиям. На экспонатах QR-кОды, ведущие за дополнительной информацией в специальное мобильное приложение. Несколько сотен образцов - 3D-макеты. К оружию можно прикоснуться в цифровом интерактивном формате."Мы в восторге. У меня очень ребенок увлекается автоматами, пулеметами, различным оружием, поэтому с удовольствием не задумываясь его сюда привела. Понравилось конструировать оружие там. На планшете конструировать можно оружие и собирать" - посетители музея, Людмила и Богдан Соляновы.Над музеем работали с 2017 года. Реализовать идею помогли субсидии по программе "Патриотическое воспитание". Сыграло роль и присвоение городу нового звания."Российская академия наук обозначила, что город Ковров по праву может получить почетное звание города трудовой доблести" - глава города Коврова, Елена Фомина.В ближайшие два года территорию вокруг музея ждет обновление. В Коврове появится Почетная аллея оружейников. Нить исторической памяти не прерывается."Кто-то начинает забывать о славе русского оружия, хотя все знают, что те, кто бросали вызов русскому оружию на этом континенте, ушли ни с чем. Да, сейчас нам бросают вызов из-за океана, но никогда русский воин и русский солдат не сложит свое оружие, защищая свою семью, свою Родину" - врио губернатора Владимирской области, Александр Авдеев.Музей открыт и для новых экспонатов: сотрудники, ветераны завода могут принести сюда документы и личные вещи из своих архивов. Они станут частью большой истории ковровского оружейного дела.Любовь Клюквина, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".