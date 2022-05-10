В Суздале к всероссийской акции Бессмертный полк сегодня присоединились более трех тысяч горожан....

В Суздале к всероссийской акции "Бессмертный полк" сегодня присоединились более трех тысяч горожан. А накануне в древнем городе состоялась традиционная "Свеча памяти", которая завершилась праздничным залпом "Катюши".Тысяча свечей на улицах Суздаля. Символ вечной памяти о героях, о Великой Победе. Сегодня даже самые юные участники акции знают, как и кто сражался за мирное небо."СССР освободился от фашистов.Был подписан акт о капитуляции Германии" - Марк Лаврентьев.Акция подобна идее "Бессмертного полка", только вместо портретов - огонь памяти. В руках детей, внуков и правнуков тех, кто не вернулся с войны."Три деда у меня были, так получилось.. Все воевали! У меня отец воевал. Как не помнить, что вы! Разве можно без этого жить?...Это настолько трогательно, в этом году очень много людей. В прошлом было мало, а в этом больше. Это хорошо. Приятно" - жительница г. Суздаль, Татьяна Гришина.Сегодня в древнем городе нет ни одного человека, семьи которого бы не коснулась война. Некоторых родственников жители Суздаля видели только на фотографиях."Дед у меня участвовал, он без вести пропал в Сталинграде в 42 году. Он был политрук полка. 01:28 Что бы я ему сказал? Большая благодарность за то, что он воевал за нас, чтобы мы жили лучше" - житель г. Суздаль, Сергей Дулов.От центра культуры и досуга участники акции "Свеча памяти" прошли к вечному огню. А после встретили залп из копии легендарной боевой установки "Катюша". Как и 9 мая 45-го. Больше года боевую машину собирали владимирские мастера по точным чертежам БМ-13."Нужно чтить память умерших, которые погибли на войне, потому что они сражались за нас, за нашу Победу" - Кирилл Сорокин.А 9 мая в Суздале - традиционный парад военной техники. Бронеавтомобили БА-6 и БА-20, знаменитая полуторка, Катюша, командирский американский автомобиль Виллис , современные бронетранспортеры, боевая разведывательная машина.25 раритетов (в том числе - из частных коллекций), которые прошли дорогами войны.Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.