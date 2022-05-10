Два человека погибли на пожаре в в двухквартирном деревянном жилом доме в поселке Приозёрный в Вязниковском районе в субботу, 7 мая. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные

Два человека погибли на пожаре в в двухквартирном деревянном жилом доме в поселке Приозёрный в Вязниковском районе в субботу, 7 мая. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Однако из-за позднего времени сообщение в пожарную охрану было совершено несвоевременно. По прибытии наблюдалось горение деревянного дома и хозяйственной постройки на общей площади 120 кв.м. Сотрудники МЧС России