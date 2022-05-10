Сегодня утром на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Косагово...

Сегодня утром на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Косагово Юрьев-Польского района.Информация поступила поздно. На момент прибытия спасателей дом уже был охвачен огнём. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать горение на площади 80 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет.К тушению привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области