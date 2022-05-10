Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В Юрьевце 40-летний мужчина напал на сотрудника ДПС с целью отобрать у полицейского табельный пистолет. На злоумышленника завели уголовное дело, он арестован.Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, фигуранту продлили срок заключения под стражей до 1 июня.Напомним, что инцидент на стационарном посту ГИБДД произошёл на въезде во Владимир 1 марта. Агрессор нанёс инспектору несколько ударов в область головы. У офицера диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.Теперь владимирцу грозит до пяти лет тюрьмы.