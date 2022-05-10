В Великую Отечественную войну фронту помогали и дети. Начало сбору средств на легкий танк Т-60...

В Великую Отечественную войну фронту помогали и дети. Начало сбору средств на легкий танк "Т-60" в Советском Союзе положила девочка-дошкольница Ада Занегина. Боевая машина получила название "Малютка". Разыскать Аду Занегину смогли владимирские школьники. Репортаж Веры Куликовой."Я Ада Занегина. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычёвка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала 122 рубля 15 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк." Это письмо Аделаида Воронец написала, когда ей было 6. Послание опубликовали в омской газете. На призыв откликнулись тысячи сверстников. Современным школьникам Аделаида Александровна рассказывает: копила на куклу, но все сбережения отдала ради Победы. Приблизить которую помог и тот самый танк "Малютка". Средства на который собрали советские дети."Как можно об этом думать. И мысли не было! Ну что вы хотелось домой так! Хотелось , чтобы закончилась война и мы попали домой" - инициатор сбора средств на танк "Малютка" в Великую Отечественную войну, Аделаида Воронец (Занегина).Историю маленькой девочки Ады, которая помогала фронту во время Великой Отечественной войны, семиклассникам 43 владимирской школы, которая носит имя "голоса Победы"- Юрия Левитана, рассказала классный руководитель Ирина Горшкова."Я была еще школьницей. Адель Александровна приходила к нам в школу. Я в то время тоже жила в городе Электросталь и мне эта история очень сильно запомнилась и легла на сердце. Сейчас , когда я работаю в школе, мне хочется протянуть ту ниточку памяти, которая тянется еще с тех времен, со времен наших дедов, наших бабушек, которые воевали на войне" - заместитель директора по воспитательной работе средней школы№43 имени диктора Ю.Б. Левитана, Ирина Горшкова.Ребята, вдохновлённые этой историей, решили узнать о судьбе героини. Разыскали Аделаиду Александровну в Электростали. Пригласили на встречу во Владимир. Школьники хотели лично пообщаться с человеком, чье имя вписано в героическую историю страны.Это очень интересно слушать. Эмоции и действия, которые они делали. Это очень хорошо, что дети решили собраться, накопить на что-то. Вот в наше время такого нет почему-то я не знаю. Там был патриотизм" - ученик 7 "Б" класса средней школы №43 имени диктора Юрия Левитана, Даниэль Зорин.Их "детский" танк Т-60 сошёл с конвейера на сталинградском заводе "Судоверфь". Хроника Сталинградской битвы запечатлела пленение генерала -фельдмаршала Паулюса советскими войсками. Там, в героическом Сталинграде среди танковых колонн виден и он- "Малютка". Об этом факте Аделаида Александровна узнала только в 75-ом и даже встретилась с женщинами- танкистами, которые воевали на этом Т-60. На память о встрече остался снимок.Сейчас Аделаиде Александровне- 85. Все эти годы она работала врачом. По её словам, путь помощи людям- во многом определило и то письмо. Из далёкого 43-его.Вера Куликова, Семен Карпов. "Вести-Владимир"