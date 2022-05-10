Работы организовало управление по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Накануне 9 мая добровольцы и стрит-артеры под руководством художника-граффитиста Фёдора Карпова создали новое изображение на мосту 850-летия Владимира. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Работы организовало управление по физической культуре, спорту и молодежной политике.Семь лет назад к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на этом объекте появился первый рисунок. С тех пор краски потускнели. Власти решили обновить уличную композицию новым ярким и красочным граффити.