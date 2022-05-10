С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150918 владимирцев.

Во Владимирской области на 10 мая выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё два жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Ковровском, 3 - в Юрьев-Польском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинском, Кольчугинском, Суздальском и Камешковском, 6 - в Гороховецком и 2 - в Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150918 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41084 заболевших во Владимире, 17771 - в Ковровском районе и 16616 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.