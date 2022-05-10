Работа ведётся по нацпроекту, цель которого − развитие существующей и создание новой туристической инфраструктуры, увеличение турпотока, формирование сети межрегиональных маршрутов, развитие путешествий по стране.

Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта «Большого Золотого Кольца». Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Работа ведётся по нацпроекту, цель которого − развитие существующей и создание новой туристической инфраструктуры, увеличение турпотока, формирование сети межрегиональных маршрутов, развитие путешествий по стране.«Мы должны предложить гостям современную и комфортную инфраструктуру, а также уникальные программы для содержательного отдыха. Видим перспективы в появлении новых объектов, интересной и удобной городской среды. Благодаря мастер-плану региональная концепция развития будет органично вписана в федеральную и укрепит её», - уверен Александр Авдеев.Мастер-план будет завершён к концу года. На сегодняшний день подготовлена аналитика сильных и проблемных мест. Владимирская область определит две территории с высоким уровнем инвестиционного потенциала, которые лягут в основу разработки федеральной туристической схемы для привлечения новых инвесторов, - там будут созданы всесезонные курорты.Предварительно выбраны Муром и связка-агломерация Суздаль-Владимир. Их основная аудитория - это люди из больших городов. Путешествуя, они хотят другой атмосферы. И находят её именно в малых городах, имеющих историческую, культурную и природную ценность.В 2021 году 33-ий регион посетили 1,5 млн туристов. При этом 57% - москвичи, ещё 19% - жители Нижегородской области.