На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 37 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:9 - в Ковровском районе;6 - во Владимире и в Гороховецком районе;5 - в Гусь-Хрустальном районе;3 - в Юрьев-Польском районе;2 - в Муромском и в Вязниковском районах;1 - в Кольчугинском, Собинском, Камешковском и в Суздальском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150918 случаев заболевания