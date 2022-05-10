На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 37 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
9 - в Ковровском районе;
6 - во Владимире и в Гороховецком районе;
5 - в Гусь-Хрустальном районе;
3 - в Юрьев-Польском районе;
2 - в Муромском и в Вязниковском районах;
1 - в Кольчугинском, Собинском, Камешковском и в Суздальском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150918 случаев заболевания