Владимирца подогревают в краже строительных поддонов в Суздале. В апреле 2021 года в Отдел МВД России по Суздальскому району с заявлением о краже строительных поддонов с улицы Кремлевской

Владимирца подогревают в краже строительных поддонов в Суздале. В апреле 2021 года в Отдел МВД России по Суздальскому району с заявлением о краже строительных поддонов с улицы Кремлевской города Суздаля обратился представитель организации, которой принадлежало имущество. Ущерб потерпевший оценил в 23 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 43-летний житель Владимира.