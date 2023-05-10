Поезд Победы Народного фронта объединил всю страну. Поезд Победы отправили сегодня на...

"Поезд Победы" Народного фронта объединил всю страну."Поезд Победы" отправили сегодня на передовую из Ростова-на-Дону. Автосостав в преддверии Дня Победы собран Народным Фронтом и россиянами для бойцов - участников специальной военной операции.Есть в составе автопоезда - и владимирская техника. Её отправляют нашим бойцам в рамках проекта "Всё для Победы". УАЗы помогли закупить наши земляки Николай Голенкевич и Айтуган Текегалиев, а жители Владимирской области помогли собрать гуманитарный груз. В Ростове-на-Дону Владимирскую область представила Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба Народного Фронта. Она пообщалась с владимирскими бойцами, которые встречали "Поезд Победы".Наталья Палаткина, сопредседатель владимирского регионального штаба Народного Фронта:- Хочу отчитаться нашему губернатору- Авдееву Александру Александровичу. Александр Александрович, машины доставлены. Всё что было в машинах, полностью передаётся ребятам. Мы передали им множество подарков. Конечно, возле машины будет флаг Владимирской области, который ребята будут беречь.."Поезд Победы" - это прежде всего техника высокой проходимости. УАЗы, Нивы, грузовики, санитарные "буханки". Завтра в День Великой Победы автопоезд прибудет в зону специальной военной операции.