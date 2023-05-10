Общий объём финансирования летней кампании превысит 580 млн рублей.

Порядка 50 тысяч детей из Владимирской области отдохнут в летних лагерях. Власти подготовят к лету 28 загородных учреждений. Кроме того, будут работать 347 пришкольных лагерей.Порядка 700 детей поедут на Азовское и Чёрное моря. Лучшие школьники региона получат путёвки во Всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан», а также в международный детский центр «Артек». Всего планируется организовать 114 профильных смен. Власти обучат 180 вожатых.Сейчас завершаются проверки баз отдыха на предмет безопасности, удобства размещения, организации питания и досуга. Проводится обработка от насекомых. Общий объём финансирования летней оздоровительной кампании превысит 580 млн рублей.