Прощание с Александром Тютрюмовым прошло 10 мая в Санкт-Петербурге.

Прощание с Александром Тютрюмовым прошло 10 мая в Санкт-Петербурге.Старая гвардия любимчиков публики стремительно покидает бренный мир, поселяясь на некоторое время лишь на первых полосах газет, где им посвятят подробный некролог. Прямо накануне майских праздников в лучший из миров отправились вначале Вячеслав Зайцев, затем Валентин Юдашкин, а теперь и звезда сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов.Причиной смерти 64-летнего актера, сообщает , стал воспалительный процесс внутренних органов, который и привел к тому, что 7 мая сердце мужчины остановилось. Многие чрезвычайно тяжело восприняли смерть Александра, ведь за годы выпуска сериала он стал практически родным каждому из телезрителей.Прощание состоялось утром 10 мая в кинотеатре Родина, расположенном в сердце Санкт-Петербурга. Зал наводнили не только близкие Александра Тютрюмова, но и большое количество его поклонников. Как сумели подсчитать журналисты, в общем на церемонии прощания присутствовали около 100 человек."На лице видна боль от чудовищного горя", – описала пресса то, как безутешные близкие Тютрюмова оплакивают свою потерю.Кроме родных и поклонников, на прощание приехали его коллеги по сериалу "Убойная сила", а также самые известные актеры северной столицы. Уважение покойному Александру Тютрюмову приехал выразить даже губернатор Санкт-Петербурга.