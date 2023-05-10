Они получают квартиры с полной отделкой класса комфорт.

Они получают квартиры с полной отделкой класса комфорт.Квартиры в новостройках по программе реновации начали получать более 400 жителей районов Кузьминки и Выхино-Жулебино. Об этом сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.Город оказывает содействие переселенцам. Для жителей района Выхино-Жулебино работает центр информирования по адресу: улица Академика Скрябина, дом 3/1, корпус 3. В Кузьминках центр расположен в новостройке по адресу: Зеленодольская улица, дом 28 а."Специалисты проконсультируют граждан, как правильно оформить необходимые документы и комфортно переехать в новую квартиру", – отметил руководитель департамента.Переселенцам предоставляют бесплатную помощь с переездом. Достаточно подать заявку на официальном портале мэра и правительства столицы. Москвичи уже приступили к осмотру квартир в новостройках.Дома для переселенцев построены по индивидуальным проектам. Вход в здание расположен на уровне земли, что удобно для маломобильных жителей: пенсионеров, инвалидов, мам с колясками.Первые этажи отведены под коммерческую недвижимость. Они предназначены для магазинов, парикмахерских, ателье и других сервисов.Во дворах оборудовали детские и спортивные площадки, установили лавочки и современные фонари. Проведено озеленение, высажены цветы, разбиты газоны.Мэр столицы Сергей Собянин ранее о включении в программу реновации еще 12 адресов в девяти районах Москвы. Застройка этих участков позволит расселить 37 ветхих домов и обеспечить современным жильем 6,7 тысячи москвичей.С начала действия программы для переселенцев возвели 247 домов общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. За первые четыре месяца 2023 года построено более 4,5 тысячи квартир. В новые дома переезжают 114 тысяч москвичей.В программу реновации включено 5175 зданий. Это устаревшие морально и физически дома, большая часть из которых построена более 50 лет назад.Участники программы получают просторные квартиры с полной отделкой. Им достаточно перевезти вещи. Москвичи остаются в пределах своего района и продолжают пользоваться теми же социальными и транспортными объектами, местами отдыха и торговыми центрами.