«Мы бы не справились без поддержки из дома». Так говорил детям мой дедушка, Алексей Васильевич Блохин, который прошёл всю Великую Отечественную.

«Мы бы не справились без поддержки из дома». Так говорил детям мой дедушка, Алексей Васильевич Блохин, который прошёл всю Великую Отечественную.В письме - «спасибо»Он был уроженцем деревни Мауринка Гусь-Хрустального района. Ушёл на фронт в ноябре 1941-го. Домой вернулся в мае 1946-го. Награждён орденом Славы, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». Но, говоря «из дома», он имел в виду не только родных и близких, — всех оставшихся в тылу. Односельчан, работавших в полях ради того, чтобы у людей была еда, заводских специалистов, которые жили в цехах, давая по две-три нормы производства (необходимой техники, снаряжения, оружия, одежды, продуктов питания), механизаторов, лесорубов, железнодорожников... Одним словом, всех, от кого зависело жизнеобеспечение страны.«Мы и тогда при возможности старались говорить им «спасибо» - в письмах. Потому что на фронте жизненно важны каждый патрон, каждая телогрейка, каждый кусок хлеба».Труженик тыла = ГеройМой дед ни секунды не сомневался, идти ли ему на призывной пункт. Но далеко не все могли выбирать, как им поступить. Кому-то нужно было оставаться и работать, чтобы производить те самые патроны, телогрейки и куски хлеба. Именно этих людей мы сейчас называем Тружениками тыла.На портале Бессмертного полка, например, есть запись о Викторе Курочкине, который всю войну работал на литейно-механическом заводе. О Николае Оринине, который трудился на моторостроительном заводе, выпускавшем, в том числе, моторы для бомбардировщика Пе-2. Об инженере Хасане Исламове, работавшем на эвакуированном на Урал заводе. О Михаиле Волкове, в войну - начальнике автопарка тягачей, которые доставляли детали между подразделениями автозавода. Об Алексее Тюркине, бригадире путейцев на железной дороге, которые в день выкладывали до 90 рельс. По этим путям шли эшелоны с рудой на металлургический комбинат, где выплавляли броневую сталь для танков и самолетов... А ещё есть страничка с рассказом о Петре Цибереве, труженике тыла и - добровольце, который рвался на фронт. Но был высококлассным наладчиком оборудования на заводе, выпускавшем детали для самолётов, - и директор предприятия настоял, чтобы Циберев остался в тылу. Он был нужен производству! И все последующие годы тоже, по сути, воевал, - работая. «Вся моя семья чтит его как Героя», - написал на портале Бессмертного полка внук Петра Ивановича.А ведь они и есть Герои. Такие же, как мой воевавший дедушка.Незаменимые естьТеперь представьте, что могло быть, если бы директор того же Петра Циберева не зашёл случайно на призывной пункт и не остановил одного из ключевых специалистов?Ведь это только в теории незаменимых нет. Реальность — другая. Особенно сейчас, когда оборудование на заводах — настоящий «космос» с высокими технологиями. Работать на них сотрудников учат годами, с наставниками. Вот почему операторов современных линий, инженеров, технологов топ-менеджеры часто ищут сами по кадровым агентствам. Эти специалисты — действительно на вес золота, а потеря каждого — огромная проблема. Поэтому директора предприятий не устают говорить о том, что таким квалифицированным кадрам нужна автоматическая бронь на законодательном уровне на случай любой ЧС. И с ними трудно не согласиться.Руководители производств мыслят стратегически и понимают, что без автоброни специалистов любой завод (в том числе исполнитель мобзадания) рискует, в случае ЧС, лишиться лучших кадров. Необходимых кадров. И об этом нужно подумать заранее, даже в уверенности, что ЧС никогда не наступит. Потому что промышленность — основа, фундамент экономики, жизнеобеспечения, независимости и, по факту, настоящей безопасности.Пока нет ни одного действующего нормативного акта, который определял бы конкретный порядок работы по автоматическому бронированию специалистов в период ЧС или проведения частичной мобилизации. Хотя шанс бронировать свои ценные кадры у директоров есть, но — без гарантий. Именно это - проблема. Директора, которые отвечают, в том числе, за выполнение мобзадания, хотят точно знать, что не потеряют необходимых производству специалистов. Шанса здесь явно недостаточно.