Двух наркозависимых жителей Судогодского района Владимирской области лишили водительских...

Двух наркозависимых жителей Судогодского района Владимирской области лишили водительских прав.Прокуратурой Судогодского района Владимирской области проведена проверка в сфере безопасности дорожного движения.Установлено, что местные жители при наличии медицинских противопоказаний обладают правом управления транспортными средствами. А именно, состоящие на учёте в наркологическом диспансере в связи с злоупотреблением алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Такие обстоятельства создают реальную угрозу безопасности участникам дорожного движения, а также причинение вреда жизни и здоровью.По результатам проверки прокурором в Судогодский районный суд направлены исковые заявления о прекращении права управлении транспортными средствами в отношении жителей района.Требования прокурора судом удовлетворены, решение в законную силу не вступило.Фото pxfuel.com