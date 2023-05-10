Бывшему детскому омбудсмену Владимирской области, зам. директора школы №22, общественнику и многодетному отцу Геннадию Прохорычеву вручили медаль «За спасение погибавших» на СВО. Об этом 9

Бывшему детскому омбудсмену Владимирской области, зам. директора школы №22, общественнику и многодетному отцу Геннадию Прохорычеву вручили медаль «За спасение погибавших» на СВО. Об этом 9 мая сообщили в telegram-канале СВОи 33. Геннадий Прохорычев служит в медбате командиром отделения санитарной обработки и приемно-сортировочного взвода на территории ЛНР. В зону спецоперации экс-омбудсмен отправился добровольцев в ноябре 2022