Указ подписал Александр Авдеев.

Глава СПК «Губино» Виктор Дёгтев награждён медалью «За трудовые заслуги». Указ подписал Александр Авдеев.Виктор Анатольевич прошёл трудовой путь от инженера госплемзавода «Зимёнки» до гендиректора сельхозпредприятия в Губино, а 12 мая отметит 65-летие. Стаж работы в отрасли - 40 лет.Сейчас посевные площади организации составляют около 2600 га, содержится почти 1800 особей крупного рогатого скота. Хозяйство регулярно помогает детскому саду деревни Губино, а также Малышевской средней общеобразовательной школе.