Киржачский районный суд удовлетворил ходатайство полиции о временном отстранении главы администрации города Надежды Скороспеловой, обвиняемой в незаконном перераспределении земельных

Киржачский районный суд удовлетворил ходатайство полиции о временном отстранении главы администрации города Надежды Скороспеловой, обвиняемой в незаконном перераспределении земельных участков, принесшим городу ущерб в 8,5 млн рублей. В феврале в отношении главы Киржача было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, с августа 2018 по январь