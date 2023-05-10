Самый пронзительный праздник для всей страны. Во Владимире отметили 78 годовщину Великой Победы. Задолго до парада у Вечного огня начали собираться жители и гости города. Проезд транспорта

Самый пронзительный праздник для всей страны. Во Владимире отметили 78 годовщину Великой Победы. Задолго до парада у Вечного огня начали собираться жители и гости города. Проезд транспорта запрещен. На дороге стоят ограждения. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала – Движение перекрыто от Студеной горы до улицы Чапаева. Шествия “Бессмертного полка” нет. Многие все равно несут портреты