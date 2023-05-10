Какие профессии выбирают владимирские школьники? Почти 1,2 тысячи учащихся Владимирской области...

Какие профессии выбирают владимирские школьники?Почти 1,2 тысячи учащихся Владимирской области получили советы по выбору профессии на онлайн-марафоне «Ближе к делу». Мероприятие организовал Университет «Синергия» при поддержке проекта «Билет в будущее», Комитета Госдумы по молодежной политике, Минцифры России, РДДМ «Движение Первых», "Росмолодежь.Карьера" и АСИ.Система определила склонности к направлениям, в которых ребята смогут построить успешную карьеру. Итоговое тестирование показало, что школьники Владимирской области станут успешными, если освоят профессию госслужащего, педагога, актера или предпринимателя.В то же время самих ребят интересовали профессии юриста, медбрата, инженера, финансового консультанта и менеджера по обучению персонала.«Наш проект решает две важнейшие задачи. Во-первых, он помогает школьникам понять свои сильные и слабые стороны и заранее выбрать профессию, в которой они будут успешны. Во-вторых, собранный нами массив данных с разбивкой по регионам позволит местным департаментам образования скорректировать подготовку учащихся, чтобы усилить навыки, которые сейчас представлены недостаточно хорошо», — рассказал ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.В онлайн-марафоне «Ближе к делу» приняли участие около 100 тысяч школьников из разных регионов РФ. В течение недели ребята знакомились с новыми профессиями, общались с работодателями, психологами и карьерными консультантами, получали упражнения на развитие своих «гибких» навыков, а также проходили профориентационное тестирование на платформе Synergy Start.Самыми популярными профессиями, которые были рекомендованы ребятам после тестирования, стали - предприниматель, разработчик мобильных приложений, экономист-международник, SMM-менеджер, агроинженер, маркетолог, переводчик-лингвист, ветеринар и педагог.Фото pxfuel.com