Какие профессии выбирают владимирские школьники?
Почти 1,2 тысячи учащихся Владимирской области...
Какие профессии выбирают владимирские школьники?
Почти 1,2 тысячи учащихся Владимирской области получили советы по выбору профессии на онлайн-марафоне «Ближе к делу». Мероприятие организовал Университет «Синергия» при поддержке проекта «Билет в будущее», Комитета Госдумы по молодежной политике, Минцифры России, РДДМ «Движение Первых», "Росмолодежь.Карьера" и АСИ.
Система определила склонности к направлениям, в которых ребята смогут построить успешную карьеру. Итоговое тестирование показало, что школьники Владимирской области станут успешными, если освоят профессию госслужащего, педагога, актера или предпринимателя.
В то же время самих ребят интересовали профессии юриста, медбрата, инженера, финансового консультанта и менеджера по обучению персонала.
«Наш проект решает две важнейшие задачи. Во-первых, он помогает школьникам понять свои сильные и слабые стороны и заранее выбрать профессию, в которой они будут успешны. Во-вторых, собранный нами массив данных с разбивкой по регионам позволит местным департаментам образования скорректировать подготовку учащихся, чтобы усилить навыки, которые сейчас представлены недостаточно хорошо», — рассказал ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.
В онлайн-марафоне «Ближе к делу» приняли участие около 100 тысяч школьников из разных регионов РФ. В течение недели ребята знакомились с новыми профессиями, общались с работодателями, психологами и карьерными консультантами, получали упражнения на развитие своих «гибких» навыков, а также проходили профориентационное тестирование на платформе Synergy Start.
Самыми популярными профессиями, которые были рекомендованы ребятам после тестирования, стали - предприниматель, разработчик мобильных приложений, экономист-международник, SMM-менеджер, агроинженер, маркетолог, переводчик-лингвист, ветеринар и педагог.
Фото pxfuel.com