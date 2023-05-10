На заседании Совета законодателей РФ приняли решения о поддержке участников СВО и повышении эффективности бюджетных процессов.

На заседании Совета законодателей РФ приняли решения о поддержке участников СВО и повышении эффективности бюджетных процессов.Наряду с руководством Сов­феда и Госдумы, а также с главами законодательных органов всех регионов в работе Совета законодателей России участвовал и председатель ЗС Владимирской области Владимир Киселёв.Мероприятие традиционно проводят в Санкт-Петербурге в конце апреля, когда отмечают День российского парламентаризма. Также по традиции перед депутатами и сенаторами выступил Президент Владимир Путин.На равных условияхТемы для обсуждения выбрали самые животрепещущие: поддержать бойцов спецоперации и укреплять межбюджетные отношения, чтобы стабилизировать социально-экономическое развитие регионов.Всеобъемлющая помощь участни­кам СВО и их семьям – клю­че­вая задача сейчас для властей всех уровней. Президент В. В. Путин в своём послании Федеральному Собранию обозначил чётко: вне зависимости от места проживания, рода войск, контракт­ник это или мобилизованный, все бойцы и их родные должны иметь равные меры поддержки и набор социальных льгот. Финансовые возможности у всех регионов разные, но уже многое делается в плане выравнивания. В стране действует федеральный комплекс социальных гарантий. Некоторые субъекты РФ внедряют инновационные практики, которые впоследствии должны интегрироваться повсюду. Например, в Самарской области разработали цифровой паспорт военного и его семьи. И, кстати, этот опыт можно будет использовать и по окончании СВО, в других сферах мирной жизни.– Совершенно правильное предложение – разработать единые минимальные государственные социальные стандарты (минимальные, я подчёркиваю), на основании которых будут устанавливать общегосударственные меры этой поддержки. Таким образом, и во Владимирской области, и в Москве, и в Нижегородской области люди будут получать одинаковые меры поддержки, касающиеся членов семей военнослужащих и самих военнослужащих, – высказал своё мнение спикер ЗС региона Владимир Киселёв.Возвращать к нормальной жизниК сожалению, до сих пор многие семьи военнослужащих не в курсе того, какие льготы им положены и какие возможности предоставлены. Поэтому информирование людей должно быть в приоритете. Кроме того, среди одобренных в Совете законодателей мер – улучшение реабилитации военных (в том числе психологической), обеспечение качественного протезирования путём открытия в России собственного производства протезов (наработки есть, талантливые специалисты в наличии), устранение бюрократии при выписке бойцов или переводе на лечение в родной регион, обеспечение их гражданской одеждой при выписке за счёт средств Минобороны.– Да и саму инвалидность достаточно часто получить очень сложно, потому что есть люди с явной инвалидностью, но требуется оформить огромное количество бумаг и ждать два месяца. Конечно, это неправильно. Причём многие наши бойцы продолжают пребывать в госпитале и занимать места, которые могли бы использовать для других, более нуждающихся военнослужащих. Очень важно, чтобы те люди, которые выздоровели и выписались, могли продолжить нормальную гражданскую жизнь, нормально работать на тех местах, с которых они уходили на СВО, либо быстро получить другое место работы, – добавляет председатель Заксобрания Владимир Киселёв.Стабильность – регионамПоддержка военнослужащих и их семей, равно как и успех всей СВО, зиждется на финансовой стабильности в стране. Законодатели посвятили этому достаточно острую дискуссию. Проблемы наполнения федерального бюджета не секрет, как и причины их возникновения. Беспрецедентные санкции и коренное изменение международных логистических цепочек привели к сокращению торговли многими важнейшими для России товарами. Так что рациональное использование денежных ресурсов – ключ к успеху.– Важнейшая задача – это направлять деньги по максимуму на развитие. Не на проедание, а на развитие. Поэтому сейчас в регионы идут крупные инфраструктурные кредиты именно на развитие отраслей экономики,на подведение инженерной инфраструктуры к площадкам, чтобы там инвесторы могли создавать мощные производства. Таких площадок, вы знаете, в нашей области две – это «Доброград» и ИКСЭЛ в Киржачском районе, – уточнил Владимир Киселёв.Сохранить тенденциюВ целом сейчас региональные бюджеты стабилизированы. В среднем по стране поступления в них выше плана на шесть процентов. В более чем 70 регионах доходы превышают бюджетные расходы. Важно сохранить тенденцию и при этом дать финансовым ресурсам возможность работать.– Не менее важно сделать так, чтобы те деньги, которые приходят в регионы, могли быстро использовать. Потому что у нас бывает иногда так, что денежные средства из федерального бюджета приходят чуть ли не во второй половине года. Понятно, что пока их разыграют на конкурсе, их в текущем году использовать фактически некогда. Поэтому Минфин принял решение заключать соглашения с регионами до 25 декабря предыдущего года перед финансируемым, с тем чтобы регионы уже с начала года могли начинать использовать финансы, которые приходят из Федерации, – заключил спикер ЗС.Нужны профессионалыИ ещё один вопрос в фокусе внимания Совета законодателей России: подготовка профессионалов для промышленности.Важнейшая задача для страны сейчас – преодолеть санкционное давление на экономику, в том числе за счёт подготовки высококлассных кадров для разных её отраслей.Поэтому на заседании президиума Совета законодателей в приоритетном порядке прорабатывали решения о реализации федерального проекта «Профессионалитет». Он предполагает прежде всего развитие в стране системы профессионального образования, чтобы закрыть образовавшийся дефицит кадров в ключевых отраслях экономики. Президент Путин поставил конкретную задачу: «за ближайшие пять лет подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК». Для этого в работу необходимо включиться не только среднему звену профобразования, но и высшей школе. Время западной Болонской системы высшего образования, которая готовила никому не нужных бакалавров, ушло – сегодня стране нужны профессионалы.– Квалифицированный рабочий сегодня – это не тот рабочий, который был, предположим, в 50-е годы прошлого века. Во многих случаях для того, чтобы управлять станком с ЧПУ или роботами, нужно высшее образование. И вот таких людей с высшим образованием сейчас готовят многие вузы. За этим будущее на самом деле, – резюмировал председатель ЗС Владимир Киселёв, принявший участие в работе президиума Совета законодателей страны.