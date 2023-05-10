Ларису Гузееву вывело из себя отношение к усопшим Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину.

Ларису Гузееву вывело из себя отношение к усопшим Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину.Признание в любви покойным Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину разместили многие звезды шоу-бизнеса на своих страничках. Однако мало кто смог подтвердить свои слова поступками, утверждает Лариса Гузеева.Взять, например, прошедшее погребение "Красного Диора". На отпевании присутствовали Сергей Зверев, Татьяна Михалкова, модельер Игорь Гуляев, Надежда Бабкина и Бедрос Киркоров. Но вот до самого кладбища смог доехать лишь отец Филипа Киркорова.Именно из-за тех, кто так и не приехал почтить память Вячеслава Зайцева, Лариса Гузеева и закатила скандал после похорон. В этом, уверена телеведущая, нет ни капли уважения к почивший персоне, лишь бесконечное самолюбование."Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в *****грам и других приложениях", – расплевалась Гузеева после смерти Зайцева и Юдашкина.Впрочем, подписчики Ларисы Гузеевой разделились на два лагеря. И одни выразили полную солидарность с мнением любимой актрисы. Другие же уверены, что соболезнования в соцсетях гораздо лучше полного молчания."В настоящем горе не до съемок", "Фабрика тщеславия", "Выглядит пошло и не искренне", "Когда скорбишь – не до показухи и макияжа!", "Если нет возможности лично выразить, то допустимо через соцсети. Но это должно быть скромно и корректно", – поделились поклонники Ларисы Гузееевой о скорби по Вячеславу Зайцеву и Валентину Юдашкину.