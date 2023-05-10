Мужчина принял слишком большую дозу.

Мужчина принял слишком большую дозу.Житель Санкт-Петербурга испытывал проблемы со сном, поэтому по совету приятеля решил начать принимать сушеные мухоморы в капсулах. В итоге, как сообщает , мужчина выпил слишком большую дозу, а после почувствовал недомогание.Скорая помощь отвезла пострадавшего в токсикологическую больницу с острым отравлением. При этом, как отмечает , ранее петербуржец привлекался к уголовной ответственности по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".