Правильные вещи в гардеробе выгодно подчеркивают имидж.

Правильные вещи в гардеробе выгодно подчеркивают имидж.Fashion-сегментстремительно меняется, каждый сезон предлагая нам необычные решения. Но многиепопулярные вещи устаревают так же быстро, как и появляются, и возникает вопрос:как одеваться стильно вне времени? Александр Кузиков, главный стилист икреативный директор Shopping Live, рассказал "Дни.ру" секреты актуальных образов.НасмотренностьРазвивать насмотренность ичувство стиля важно во многих сферах, мода — не исключение. Но нужно выбиратьтолько качественные источники информации: проверенные издания, экспертов в этойиндустрии. Отличный способ прокачать свой вкус в одежде — подписаться на людей,чья манера одеваться вам нравится, смотреть лекции стилистов иfashion-блогеров. Настоящих профессионалов можно отличить по тому, что они неставят жестких рамок в одежде, учитывают различия фигур и стилей.Хорошей практикой будетрегулярно искать примеры комплектов с любимыми вещами и создавать подборкиобразов, которые нравятся. Это позволит понять, как комбинировать одежду междусобой. После этого уже можно мерить подобные наряды и оценивать, насколько ониподходят именно вам.Ориентир на себяЧтобы выглядетьпривлекательно, нужно в первую очередь много знать не о моде, а о себе.Особенности телосложения и внешности, свой образ жизни и стиль, к которомулежит душа. Нет смысла гнаться за трендовыми изделиями, которые подчеркнутнедостатки фигуры или не будут вам подходить. Важно выбирать только те вещи, вкоторых вы чувствуете себя комфортно и уверенно. Одежда должна раскрыватьиндивидуальность, а не создавать шаблонные аутфиты.Не каждый модный трендможно смело использовать в повседневной жизни, и не каждая тенденция подойдетименно вашему стилю. Если большую часть дня вы проводите на деловых встречах, ав свободное время предпочитаете спортзал и кулинарию, вряд ли бра и прозрачныеблузки станут частыми элементами ваших образов.Базовый гардеробОснова целостного гардероба— базовые вещи. Благодаря им можно создавать множество комбинаций ибеспроигрышных луков, которые будут актуальны почти всегда. Базовая одеждаотличается нейтральными цветами, простым кроем и идеальной посадкой, а такжетем, что подходит именно вашему стилю жизни.Сочетая базовые вещи междусобой и добавляя к ним пару актуальных моделей и аксессуаров, можно создатьмножество стильных минималистичных образов, которые будут смотреться дорого. Идля этого не придется скупать все трендовые новинки, которые выйдут из модычерез сезон.Качество вещейКачество вещей намноговажнее их количества и соответствия трендам. Дешевая одежда из тонких тканейбыстро выходит из строя: не выдерживает частой носки и стирки, растягивается,тускнеет. Потеряв презентабельный вид, она уже не выглядит модно и точно недобавляет вам привлекательности. Лучше приобрести несколько классических вещей,в качестве которых вы уверены, чем купить кучу «подиумных» новинок вмасс-маркете.Однотонные вещиОтдавать предпочтение стоитоднотонным вещам без рисунков и чрезмерного декора. Их проще комбинировать, аактуальность изделия не будет зависеть от того, появился ли другой модный принтна подиумах. Необязательно выбирать только черные, белые и бежевые наряды —палитра пастельных и ярких цветов может быть довольно широкой, если все оттенкихорошо смотрятся друг с другом.Выбирайте те цвета, которыеподходят вашей внешности: не нужно полагаться только на рекомендации илитрендовые цвета. У каждого человека есть набор оттенков, которые хорошо на немсмотрятся и делают образ выразительным. Если ему не следовать, черты лица искажаются,а кожа может выглядеть нездоровой и блеклой.АксессуарыКлассические аксессуары —неотъемлемая часть гардероба стильной девушки. Любой образ будет выглядетьизысканно, если добавить к нему черную кожаную сумку с жестким каркасом, ременьбез декора, лаконичные кольца и нить жемчуга на шею. Но именно аксессуары могутсделать базовый комплект более актуальным, поэтому несколько трендовых изделийточно стоит приобрести.Мода на обувь меняется довольно быстро, но некоторые вещи остаютсянеизменными: нейтральные тона, лаконичные модели и удобство на первом месте.Удачные модели, с которыми любой наряд будет стильным, — лоферы, ботинки нагрубой подошве, кроссовки спокойных оттенков и лодочки черного или бежевогоцвета.