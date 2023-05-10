Для них провели мини-парады, концерты, передали праздничные подарочные наборы, а также провели серию акций в память о героях Великой Отечественной войны.

Депутаты Единой России разных уровней, сторонники партии и волонтеры с начала мая поздравляют фронтовиков с Днем Великой Победы, вручают им подарки, помогают по хозяйству, а также приводят в порядок придомовые территории и места захоронений.В рамках ежегодной партийной акции Парад у дома ветерана под окнами домов, где живут ветераны и участники Великой Отечественной войны, проходят праздничные мини-парады. Тех, кого не получается навестить лично, единороссы поздравляют по телефону в рамках акции Звонок ветерану.По инициативе фракции партии Единая Россия в Мосгордуме депутаты и исполнительные секретари партийных отделений поздравили участников Парада Победы 1945 года, проживающих сегодня в Москве. Руководитель исполкома Московского городского регионального отделения партии Единая Россия Максим Руднев вместе с муниципальными депутатами Северо-Восточного округа Москвы и Волонтерами Победы поздравил участницу легендарного Парада, ветерана Великой Отечественной войны Розу Васильевну Рыбакову.Для меня большая честь поздравить наших ветеранов, каждая встреча с нашими героями незабываема, – отметил Максим Руднев. – Сегодня мы были в гостях у Розы Васильевны, ей 97 лет! Такие люди – пример для нас во всем, и можно пожелать только долгих-долгих лет жизни и здоровья! А мы должны быть достойными потомками и приближать всеми силами Победу в СВО.В парках и скверах, около метро и торговых центров активисты партии, Волонтёры Победы и молодогвардейцы раздали жителям столицы более 20 тысяч Георгиевских лент. А в акции Окна Победы приняли участие школьники и дети из многодетных семей – они оформляли окна квартир и школ рисунками на тему Великой Победы.В этом году в Москве прошла акция Вальс Победы. Перед аркой главного входа на ВДНХ молодогвардейцы исполнили танец под песню Майский вальс в костюмах 1940-х годов, а на площади 850-летия Москвы с представителями старшего поколения под песню Случайный вальс в акции приняла участие сенатор РФ, координатор партпроекта Старшее поколение в г. Москве Инна Святенко.К сожалению, ветераны в силу возраста уже не могут участвовать, но, тем не менее, дети войны, которые привели своих детей и внуков, с удовольствием участвуют в акции. Мы видим, что ее наши москвичи восприняли с огромным удовольствием. Я уверена, что в следующем году мы увидим ещё больше людей, которые пришли на нашу акцию Вальс Победы, – отметила Святенко.Помимо этого, единороссы провели мемориально-патронатные акции у мемориалов участникам войны, а также возложили цветы к воинским памятникам и захоронениям по просьбе ветеранов.Региональный координатор партпроекта Историческая память, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов накануне праздника провел урок мужества в школе № 1257, поздравил ветеранов войны на дому и по телефону.Ежегодно депутаты всех уровней, партийные активисты, сторонники Единой России активно принимают участие в акциях к 9 Мая. В этом году они вручали продуктовые наборы 2250 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Москвы. Поздравляю наших дорогих ветеранов с великим праздником! Благодарю за мирное небо, за ту Победу, которую они одержали в далёкие сороковые, – сказал Евгений Герасимов. Он напомнил, что забота о ветеранах войны и сохранение исторической памяти – не только наш гражданский долг, но и важнейшее направление народной программы партии.