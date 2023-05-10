Во Владимире улицу Совхозную давно именуют «улицей Победителей». Строительство жилья на ней началось силами 22 фронтовиков и тружеников тыла в 1952 году. Сейчас она насчитывает 33 частных жилых

Во Владимире улицу Совхозную давно именуют «улицей Победителей». Строительство жилья на ней началось силами 22 фронтовиков и тружеников тыла в 1952 году. Сейчас она насчитывает 33 частных жилых дома. Каждый год здесь проводится праздник улицы, на котором вспоминают ветеранов и героев Великой Отечественной войны. Первый раз праздник улицы устроили силами ее жители осенью 2009 года.