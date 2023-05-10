Во Владимире улицу Совхозную давно именуют «улицей Победителей». Строительство жилья на ней началось силами 22 фронтовиков и тружеников тыла в 1952 году. Сейчас она насчитывает 33 частных жилых
<a href="https://33live.ru/novosti/10-05-2023-na-vladimirskoj-ulice-pobeditelej-vnov-otmetili-prazdnik-pobedy.html" target="_blank">На владимирской улице Победителей вновь отметили праздник Победы</a> - Во Владимире улицу Совхозную давно именуют «улицей Победителей». Строительство жилья на ней началось силами 22 фронтовиков и тружеников тыла в 1952 году. Сейчас она насчитывает 33 частных жилых
[url=https://33live.ru/novosti/10-05-2023-na-vladimirskoj-ulice-pobeditelej-vnov-otmetili-prazdnik-pobedy.html]На владимирской улице Победителей вновь отметили праздник Победы[/url] - Во Владимире улицу Совхозную давно именуют «улицей Победителей». Строительство жилья на ней началось силами 22 фронтовиков и тружеников тыла в 1952 году. Сейчас она насчитывает 33 частных жилых