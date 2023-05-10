На знаменитом Князь-Владимирском кладбище почтили память погибших во Второй мировой...

На знаменитом Князь-Владимирском кладбище почтили память погибших во Второй мировой войне.Почтили память погибших во Второй мировой и на Князь-Владимирском кладбище. Подробности у Максима Калашникова.-Сколько было деток в блокадном Ленинграде. Дневник Тани Савичевой. Когда она - Таня осталась одна.Отпечатки маленьких ладоней - память о детях, погибших в годы Великой Отечественной.Война искалечила судьбы сотен тысяч мальчишек и девчонок. Заставила рано повзрослеть, отняв беззаботное детство. Это нужно помнить, сохранить и передать нашим детям, говорит Светлана Цацына. Возложить цветы в память о защитниках Родины женщина пришла вместе с дочерью.Светлана Цацына, жительница г. Владимира:- Светлая память, светлая память - об этом надо помнить. Через года, через века пронести. И всегда помнить.София Цацына, жительница г. Владимира:- Мой прапрадедушка герой Великой Отечественной войны. - Откуда ты о нём узнала? - Мне рассказала об этом мама.В годы войны Владимир был глубоким тылом. В городе работали 15 госпиталей, через которые прошли не менее 250 тысяч раненых. Не все, к сожалению, вернулись в строй. Полторы тысячи солдат, офицеров, военных врачей и медсестер, уроженцев разных уголков страны, нашли последний покой в братских могилах на Князь-Владимирском кладбище. Почтить их память пришли сотни горожан.Валентина Боркова, жительница г. Владимира:- Мне было 4 года, а папа мой - помню, как он уходил на войну. Меня очень отец любил. Я прям, когда в дверь входил - бежала на встречу. Помню, как он пришёл - убежал, они вдвоём бежали из плена.Праздник Победы - светлый, но в тоже время трагичный для каждого жителя России. Наверное поэтому у вечного огня - в основном, алые гвоздики и тюльпаны. Как символ пролитой крови. Памяти и скорби.Букет цветов в память о боевых товарищах возложил Борис Николаевич Павлов. Живой свидетель событий семидесяти восьмилетней давности.Борис Павлов, ветеран Великой Отечественной войны:- Спасибо вам, от ветеранов войны, что вы ещё помните тех участников войны, которые защищали нашу Родину. Которые не смогли вернуться с поля боя. Многие погибли, умерли от тяжелейших ран. С Победой вас! Ура!Завет от фронтовика - никогда не забывать, какую цену заплатил советский народ, отстаивая свободу и мирное небо над головой. И быть готовым, как сделал это он сам и его поколение, в тяжёлый для страны момент, встать на защиту Родины.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.