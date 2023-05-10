Татьяна Навка – гордая мать.

Татьяна Навка – гордая мать.Татьяна Навка – ходячий пример того, чего можно добиться при помощи усердия и тяжелой работы. Прославившаяся на весь мир фигуристка старается привить лучшие качества и своей младшей дочери Надежде.К слову, девочке всего восемь лет, пять из которых она с подачи своей звездной мамы уже посвятила ледовой арене. И, судя по тому, какие блестящие результаты показывает ребенок, впереди его ждут признание и золотые медали.Вот и накануне дочь Татьяны Навки выступила перед публикой с патриотическим номером, приуроченным к Дню Победы. Предстала маленькая фигуристка Надежда в образе первоклассницы. Своим видом крошка порадовала воодушевленных зрителей, а кругом будто повеяло ностальгией.Позднее гордая мать призналась, что безумно рада видеть ту преемственность поколений, что заметна, благодаря трогательным выступлениям подобного рода. Не могла экс-фигуристка и пройти мимо того, сколько души вложили маленькие спортсмены в свое творческое представление."Это невероятно трогательно. Слезы наворачиваются и у родителей, и у детей, и у старшего поколения!" – Татьяна Навка похвасталась успехами юной дочери и ее приятелей.