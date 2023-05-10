Пришедшие на похороны Валентина Юдашкина люди проходили рядом с могилой Нины Руслановой и шептались: Надо же, никому не нужна, все забыли! Не дай Бог такую судьбу!

Пришедшие на похороны Валентина Юдашкина люди проходили рядом с могилой Нины Руслановой и шептались: "Надо же, никому не нужна, все забыли! Не дай Бог такую судьбу!"Нина Русланова скончалась 21 ноября 2021 года, не дожив нескольких недель до своего 76 дня рождения. Последние дни жизни звезда фильмов "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Тени исчезают в полдень" провела в больничной палате, где боролась с коронавирусной инфекцией. Врачи делали все, чтобы помочь артистке, но ее организм не справился с нагрузкой. Известно, что у Нины Ивановны давно наблюдались проблемы с сердцем она пережила инсульт.Прощание проходило в фойе Дома актера. Возле гроба стояла стояла черная горя дочь – 45-летняя Олеся Рудакова с 13-летним сыном Костей. У наследницы в руках был молитвослов, она молча смотрела на домовину и гладила ее рукой... А на гражданской панихиде слова о покойной тогда сказали актеры Борис Галкин, Сергей Никоненко, Александр Пашутин и Карина Мишулина.Похоронили актрису на престижном Троекуровском кладбище. Но, судя по запущенной могиле, к Руслановой давно никто не ходит. Выгоревшие на солнце пластиковые венки, облупившийся от осадков крест и ни одного живого цветочка – сюда явно заросли стежки-дорожки и никто. Про то, чтобы поставить приличный памятник, кажется, никто и не думает – а ведь с момента кончины знаменитой актрисы прошло уже полтора года и монументами обзавелись даже те ее коллеги, которые ушли из жизни много позже....