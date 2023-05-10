Её обвиняют в махинациях с землёй.

Глава Киржача временно отстранена от должности. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе прокуратуры.Напомним, что чиновницу обвиняют в с земельными участками. Ущерб от деятельности дамы оценивают в 8,5 млн рублей.«Постановлением Киржачского районного суда удовлетворено ходатайство следователя УМВД, поддержанное прокуратурой, о временном отстранении от должности главы администрации города Надежды Скороспеловой», - пояснили в надзорном ведомстве.Напомним, что в конце апреля депутаты горсовета Киржача отстранить от работы.