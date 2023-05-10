Около 49 000 жителей Владимирской области проголосовали за объекты благоустройства 2024 года. Об...

Около 49 000 жителей Владимирской области проголосовали за объекты благоустройства 2024 года.Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. 10 мая на оперативном совещании в Правительстве Владимирской области, которое провёл Губернатор Александр Авдеев, обсудили промежуточные результаты онлайн-голосования. Напомним, оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» с 15 апреля по 31 мая.Во Владимирской области в проекте участвуют 19 городов и городских поселений.В 11 территориях жители голосуют за объекты благоустройства, а в 8 муниципальных образованиях - за дизайн-проекты для уже выбранных общественных пространств.Всего на выбор гражданам предложено 52 дизайн-проекта для 43 общественных пространств.«На сегодня в области в онлайн-голосовании приняло участие около 49 000 человек. По опыту прошлого года можно сказать, что важнейшую роль в привлечении граждан к голосованию играют волонтёры. Это подтверждают и новые данные», – отметила Министр ЖКХ Елена Семёнова.В числе лидеров голосования-2023 названы посёлки Никологоры и Мстёра Вязниковского района, Мелехово Ковровского района, Вольгинский Петушинского района, города Александров, Киржач, Юрьев-Польский и Гусь-Хрустальный.Фото: pxfuel.com