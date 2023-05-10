Безопасность ребенка в салоне авто зависит от нескольких факторов. Перевозка детей в 2023 году должна быть под контролем.

Безопасность ребенка в салоне авто зависит от нескольких факторов. Перевозка детей в 2023 году должна быть под контролем.Как обеспечить комфортное вождение без происшествий, если в машине находится юный пассажир? Во избежание неприятностей водителям напомнили о важном разделе ПДД. В региональном Минтрансе делали памятку, которую опубликовал телеканал .Итак, что нужно знать водителям. Во-первых, перевозка детей до 7 лет в авто должна сопровождаться использованием автокресла, которое подходит ребенку по росту и весу, а также отвечает утвержденным стандартам безопасности.Во-вторых, необходимо с ранних лет приучать ребенка пристегиваться вне зависимости от места размещения в салоне. В-третьих, лучше всего устанавливать детское автокресло посередине заднего сидения, а если необходимо везти ребенка на переднем пассажирском, предварительно отключите подушку безопасности и максимально отодвиньте его назад.В-четвертых, перевозка детей требует от водителя особой бдительности на дороге: расскажите юным пассажирам, что не нужно мешать человеку за рулем. Желательно не брать в салон авто мелкие игрушки, для них это место неподходящее.А вот безопасное занятие по душе может отвлечь ребенка в дороге. Накануне поездки обсудите с чадом вместе, как оно хочет скоротать время в пути. Перевозка детей в авто — дело максимально ответственное, поэтому не забывайте блокировать двери после посадки и иметь при себе средства от укачивания.