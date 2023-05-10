Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выделил Владимирской области из федерального бюджета дополнительные 1,618 млрд рублей для строительства суздальской школы на 1200 мест. В этом

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выделил Владимирской области из федерального бюджета дополнительные 1,618 млрд рублей для строительства суздальской школы на 1200 мест. В этом году регион получит 618,4 млн рублей, а в 2024 году – еще 1 млрд 260 млн рублей. Строительство, по словам губернатора Александра Авдеева, начнется в этом году. «Прошу депутатов их поддержать.