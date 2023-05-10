Путешественница из Владимира рассказала об удивительном Кольском полуострове, Териберке и...

Путешественница из Владимира рассказала об удивительном Кольском полуострове, Териберке и «драконьем» пляже.ГТРК «Владимир» продолжает цикл публикаций, посвященных теме отдыха в удивительных местах нашей планеты, где главные герои — обычные владимирцы (https://vladtv.ru/society/133550/)Каждый из нас слышал о Кольском полуострове. Если нет, то напомним - расположен он на северо-западе Европейской части России, в Мурманской области. Омывается Баренцевым и Белым морями. Площадь — около 100 тыс. квадратных км.Юлия Шепелева - маркетолог из Владимира совсем недавно побывала в селе Териберка, впервые увидела Тундру и познакомилась с «драконьим» пляжем.«За каждым поворотом нас ждал новый фантастический сюрприз!» - делится Юлия. Этот край показался девушке страшным и прекрасным одновременно. Но обо всём сама путешественница рассказывает по порядку…«Мы решили самостоятельно организовать тур...»- Когда я училась в школе, то мне особенно запомнился раздел географии о крайнем Севере. Где рассказывалось о том, что ночь длится несколько месяцев, а потом сменяется днём и солнцем, которое не заходит за горизонт. Очень необычно было читать о деревьях, которые в разы меньше наших (растущих в средней полосе), об оленях, о тундре, где снег заметает дороги. Мне всегда эти места казались каким-то инопланетными! Уже намного позже я нашла группы Вконтакте, которые рассказывали о путешествиях на Кольский полуостров. Но подобное удовольствие стоило около 40 000 рублей на 1 человека (программа длится 4 дня). Мне показалось, что это мало по времени и дорого по цене. Тогда я решила самостоятельно организовать подобный тур.- В своих начинаниях я была не одна. Среди моих друзей тоже были желающие отправится в необычное путешествие на Кольский полуостров. Мы начали изучать интернет-сообщества и специализированные сайты вместе с подругой. Нашли несколько групп, посвященных Кольскому полуострову, а именно - сельскому поселению Териберка. Забронировать жилье и экскурсии на баркасе в открытое море оказалось делом не хитрым, а вот с дорогой в Териберку - настоящая катастрофа!- Примерно 50 км участка нужно ехать по полному бездорожью. Зимой этот отрезок пути заметается снегом, а весной его размывает до состояния «каши». Конечно, периодически выезжает спецтехника, которая по возможности разгребает снег и всё ровняет, но метеоусловия в тех краях очень сложные. Иногда дорогу и вовсе закрывают на несколько дней в ожидании благоприятных условий.«На трассе «Мурманск-Териберка» застряла колонна туристов…»- Эта дорога и стала настоящей загвоздкой нашего путешествия. Мы пытались предугадать погоду, исследуя местные группы и телеграмм-каналы. Сначала запланировали путешествие на начало апреля. Но именно в это время на трассе «Мурманск – Териберка» застряла колонна туристов. Несмотря на неблагоприятный прогноз и предупреждение дорожников, перевозчики решили рискнуть и повезли туристов по опасному участку. Застрявшую колонну тогда эвакуировали вертолётами МЧС, а мы очень переживали за них и за свою поездку. Решили не рисковать и отложили вопрос до лучших времен.- В конце апреля погода стабилизировалась, участок разровняли, дорогу открыли. Мы решили покупать билеты на ближайшие выходные. И тут снова появились сообщения об ухудшении погодных условий и усилении ветра. Решили не отступать: «Билеты куплены, назад дороги нет!» За несколько часов перед вылетом сообщения, подкреплённые короткими видео, стали ещё тревожнее. Трасса представляла настоящее месиво из грязи и снега... Мы искали надёжного перевозчика, но ребята «ломили» цену и ругали своих «конкурентов», расхваливая личные полноприводные автомобили.В итоге, устав от этих "разборок" в сети, решились на «каршеринг» (краткосрочную аренду-прокат). И это лучшее, что мы могли придумать. Стоимость была намного ниже той, что предлагали перевозчики, а также мы могли самостоятельно планировать время и маршрут.- Мы знали о рисках, связанных с дорогой, но по прилёту обнаружили голубое небо и отсутствие следов метели. Опасный участок был пройден без каких-либо трудностей.Коротко о ценах:Авиа: Москва-Мурманск – 7 000 руб. («туда-обратно» в апреле)Проживание на 1 человека в сутки - 3000 руб. в Териберке, 1250 руб. в Мурманске.Аренда авто на 2 суток около 3700 руб. (в зависимости от выбора автомобиля) + 2 000 руб. «сверху» за «сложность» дороги до Териберки."Продуктовая корзина" чуть выше по стоимости, чем в нашем регионе - 5000 руб. на двоих. Без изысков.«Страшно и прекрасно одновременно!»Юлия Шепелева рассказывает, что она будто оказались на другой планете - неприветливой, холодной и ветреной:- Тундра - самое удивительное, что я когда-либо видела в жизни! Бескрайние белые просторы на карте оказывались замёрзшими озёрами. Пейзаж за час поменялся от хвойных лесов до белоснежной пустыни с покрытыми льдом сопками. За каждым поворотом нас ждал новый фантастический сюрприз! Мы восхищались каждым новым, отрывающимся перед глазами, пейзажем. И вот за очередным поворотом перед нами предстало само Баренцево море - край земли, на который мы так стремились попасть!- Я представляла это место именно таким - страшным и прекрасным одновременно, практически не тронутым человеком. В Териберке нужно посетить как минимум - пляж, находящийся в самом центре поселения. Песчаный, ровный, так и хочется постелить полотенце, позагорать! Но ветра и снег, лежащий на сопках, постоянно напоминают о суровости этих мест. Раздеваться до купальника совсем не хотелось. Зато на пляже есть несколько мест, где можно сделать атмосферные фото - самые северные качели, огромный муляж скелета кита и трон, как в сериале «Игра престолов».- Я рекомендую вам обязательно посетить «кладбище кораблей». Это напоминание о прошлом - раньше Териберка была достаточно развитым населённым пунктом, здесь ходили многочисленные суда, велась добыча рыбы в промышленных масштабах.- Ещё одно атмосферное место – «Ферма северных оленей». Тут обитают не только эти прекрасные животные, но и очень дружелюбные северные собаки, которые с удовольствием отвечают на ласку и преданно заглядывают в глаза, ожидая лакомства.- Обязательно загляните и в старую заброшенную школу. Там вы найдёте множество прекрасных граффити на стенах, а также стихов про Север. Из окон школы открывается потрясающий вид на бескрайние просторы!«Драконий пляж: ощущаешь солёное жжение…»Ещё один «must have» от Юлии Шепелевой – «драконий пляж»:- До него лучше добираться на машине, особенно в холодное время года. Часть пути всё равно придётся преодолевать пешком, но зрелище стоит того! «Яйца драконов» - это огромные, идеально круглые и овальные камни. Об них ежесекундно с большим грохотом ударяются волны. Здесь чувствуешь соль, смешанную с йодом, рыбой… И видишь море! Бескрайнее! И ещё долго ощущаешь солёное жжение в горле.- Рядом с «пляжем драконов» расположена метеостанция, которой уже более 130 лет. Она до сих пор работает, но численность сотрудников в последнее время сократилась. Здесь вас поразит своей красотой пейзаж, открывающийся от метеостанции и вид из окна заброшенного домика метеорологов.- В тёплое время года можно посетить и водопад - он примерно в 2-3 км от «драконьего пляжа». Зимой туда добраться весьма трудно из-за ветра и большого количества снега.- Конечно, в Териберку стоит ехать зимой, чтобы увидеть и северное сияние. Весной тут уже белые ночи. И если кому-то повезет, в тихую погоду можно наблюдать китов. Миграция происходит преимущественно зимой - Баренцево море выходит в Атлантический океан, в котором тёплое течение Гольфстрим. Море никогда не замерзает, а шансы увидеть китов, дельфинов и морских котиков очень высок! Главное - благоприятные условия на самом море, так как в шторм баркасы не выходят из бухты.Советы путешественникамПеред поездкой запаситесь тёплыми вещами, особенно если вы едете зимой или весной. Погода на 0-5 градусов отличается от нашей средней полосы. И даже небольшой «плюс» покажется вам «-20» из-за сильных ветров и близости моря.Обязательно «промониторьте» погоду перед вылетом. Может оказаться так, что вы не сможете попасть в Териберку из-за дороги, пролегающей через тундру. Если у вас есть права, рекомендуем выбрать «каршеринг», а не пользоваться услугами перевозчиков. Это дешевле, вы будете мобильнее и свободнее в передвижении.По прилёту в Мурманск рекомендуем сразу запастись продуктами на весь период пребывания в Териберке. Магазин в самом посёлке есть, но он неоправданно дорогой, а выбор продукции оставляет желать лучшего.Побывать в этих краях однозначно стоит. И лучше в разное время года. Юлия Шепелева рассказывает, что зимой очаровывают бескрайние снежные просторы, северное сияние, а летом – «инопланетная» красота природы, обилие ягод и «круглосуточный» день.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: Юлия ШепелеваЧитайте также из цикла:Калининградская область – земля янтаря, аистов и морской кухни: https://vladtv.ru/society/135704/В Горно-Алтайск на голодание и танцы: https://vladtv.ru/society/134888/Где отдохнуть владимирцам этим летом? На границе Европы и Азии https://vladtv.ru/society/133786/«Романцевские горы»: в пяти часах езды от Владимира можно увидеть марсианский ландшафт: https://vladtv.ru/society/136633/