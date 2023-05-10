Ранее закрытый родильный дом во Владимире возобновляет свою работу. Напомним, что в связи с...

Ранее закрытый родильный дом во Владимире возобновляет свою работу.Напомним, что в связи с проведением плановых санитарно-эпидемиологических мероприятий в родильном доме ГБУЗВО «ОКБ» с 28 апреля 2023 года был прекращен прием беременных и рожениц.На сегодняшний день пресс-служба медучереждения сообщает, что с 12 мая 2023 года родильный дом ГБУЗВО «ОКБ» возобновляет свою работу в обычном режиме.Ранее мы рассказывали о том, как во Владимире лечебное питание для рожениц готовилось в подвале дома с нарушением всех требований.Фото pxfuel.com