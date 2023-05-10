Праздничные выходные в Покрове пережили без жёстких пробок? В пятницу и субботу дорожные рабочие успели завершить ремонт на одной из «захваток» по направлению в Москву. Как сообщили нам в

Праздничные выходные в Покрове пережили без жёстких пробок? В пятницу и субботу дорожные рабочие успели завершить ремонт на одной из «захваток» по направлению в Москву. Как сообщили нам в УПРДОР «Москва-Нижний Новгород», в пятницу уложили 750 тонн выравнивающего слоя, а в субботу 520 тонн верхнего слоя асфальтобетона. В результате в оставшиеся выходные дни для транспорта