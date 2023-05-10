Решением суда главу администрации города Киржач Владимирской области временно отстранили от...

Решением суда главу администрации города Киржач Владимирской области временно отстранили от должности.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, 10 мая постановлением Киржачского районного суда удовлетворено ходатайство следователя СУ УМВД России по Владимирской области о временном отстранении Надежды Скороспеловой от должности главы администрации города Киржача.В феврале 2023 года на чиновницу было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. В результате её незаконных действий по перераспределению земельных участков муниципальному образованию причинён ущерб в размере более 8,5 млн рублей.Ранее Киржачским районным судом в удовлетворении ходатайства следователя было отказано. И.о. прокурора Киржачского района на постановление принесено апелляционное представление, которое Владимирским областным судом было удовлетворено, материалы возвращались в Киржачский суд на новое рассмотрение. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры области.Фото pxfuel.com