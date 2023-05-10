Семь тысяч сосен высадили жители Судогодского района в память о погибших в Великой Отечественной...

Семь тысяч сосен высадили жители Судогодского района в память о погибших в Великой Отечественной войне.Международная акция «Сад памяти» проходит во Владимирской области. В этом году в её рамках будет высажено более 180 тысяч сеянцев сосны и ели. Одно из мероприятий прошло накануне в Судогодском районе. 7 000 хвойных деревьев высадили работники Андреевского лесничества, Ковровлеспрома, школьники и сотрудники компании «Энергосбыт Волга».Тридцать человек и семь тысяч сеянцев. В Краснобогатырском участковом лесничестве высаживают сосны. Мероприятие проходит в рамках международной акции «Сад памяти», посвящённой героям Великой Отечественной войны. В этом году на карте Владимирской области уже появилось более сорока таких же зелёных точек. С каждым днём их количество продолжает увеличиваться.- Вот поболтали её, в ямочке она нашла корешочек свой,свое место, и зажали.Фёдор Анатольевич - лесничий с сорокалетним стажем. В акции «Сад памяти» он участвует каждый год. Говорит, дерево требует особого ухода и бережного отношения. Чтобы сеянцы стали лесом, понадобится около 80 лет.Фёдор Пулков, главный лесничий "Ковровлеспрома":- Если все нормально будет, еще и дождичек прольет и через две недели вот этот вот саженец даст почку. Вот это первый признак, что растение прижилось и пошло в рост.Среди тех, кто поддержал акцию, - ученики Андреевской школы, работники местного лесничества и молодёжный актив компании «Энергосбыт Волга». Для многих участие в акции - дело глубоко личное.Ярославна Хромова, исполняющая обязанности директора Андреевского лесничества:- У меня дедушка был участником Великой Отечественной войны, был тяжело ранен. Поэтому для меня и для многих моих сотрудников эта акция очень-очень много значит.Валерия Кузьмина, председатель молодежного актива "Энергосбыт Волга":- В прошлом году совместно с другими волонтерами мы высадили 8000 сеянцев в преддверии Дня Победы. В этом году мы планируем посадить 7000. Каждое дерево напоминает нам об участниках Великой Отечественной войны и для нас большая честь участвовать в акции "Сад памяти.«Энергосбыт Волга» поддерживает и другие экологические проекты. Например, реализует экоинициативу «Каждое дерево на счету» по отказу от бумажных квитанций. Уже более восьмидесяти восьми тысяч клиентов компании перешли на электронные счета. Пять тысяч таких квитанций спасают одно дерево. За год - это уже целый лес.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".