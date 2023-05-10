Строитель из Владимирской области стал одним из почетных гостей Парада Победы в Москве. - Прошёл...

Строитель из Владимирской области стал одним из почетных гостей Парада Победы в Москве.- Прошёл парад, видели сегодня всю нашу технику, всю нашу мощь. Погода солнечная, хорошая, у всех хорошее настроение.- Максим Русаков заместитель начальника «Управления административными зданиями администрации Владимирской области».Максим Русаков в качестве мастера помогал восстанавливать пострадавший от украинских обстрелов Докучаевск- подшефный нашему региону город в ДНР. Напомним, владимирские специалисты ремонтировали поврежденные школы, больницы и библиотеки, регион отправил в город несколько гуманитарных конвоев, для детей из ДНР устраивали праздники, организовывали отдых на территории Владимирской области.Памятные акции сегодня прошли во всех районах региона. В областном центре к поздравлениям присоединились автомобилисты.Они проехали колонной из Доброго до Нижней Дубровы со знаменем Победы. Флешмоб подхватили мотоциклисты Александрова.А это Суздальский район - стипендиат премий "Надежда Земли Владимирской" Арсений Голубев на баяне исполнил песни боевых лет. А гармонисты Сергей Гусаров и Данила Чистяков спели советскую песню "В землянке" на стихи Алексея Суркова.