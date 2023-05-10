Певица испытала западную русофобию на себе.

Певица испытала западную русофобию на себе.Российская певица, исполнительница хита "Розовый фламинго" была наиболее популярна в 90-х. Тогда ее песни звучали отовсюду, а сама артистка была настоящим секс-символом. Сейчас Свиридовой 60 лет, но она до сих пор не потеряла связи с поклонниками и часто дает о себе знать.На днях Алена Свиридова поделилась проблемой, которая постигла ее вдали от родины. Певица столкнулась с настоящей русофобией в Риме, где хотела снять в аренду жилье. Оказалось, что популярный сайт по аренде недвижимости отказался работать с некоторыми россиянами, и это издевательство испытала на себе российская звезда, сообщаетНесмотря на все неприятности, Алена Свиридова не стала унывать и отнеслась к ситуации с юмором. Она отметила, что российских граждан невозможно ничем сломить, ведь они просто заточены на выживание."Русским и белорусам сервис показал фигу. Но сколько нам этих фиг показывали! Женщин, которые сушили волосы в духовке, ничем не остановишь! Старшее поколение поймет, а младшему посоветую не пасовать перед обстоятельствами", – написала Свиридова в своем аккаунте.В итоге проблему с жильем Свиридовой помог решить сын Василий, который живет в Канаде. Русофобский сайт не смутил тот факт, что по сути они так же работали с русским человеком, только из-за рубежа.