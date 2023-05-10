В 2023 году во Владимирской области учебные заведения покинут 32 277 выпускников. Такой...

В 2023 году во Владимирской области учебные заведения покинут 32 277 выпускников.Такой информацией 10 мая в своём официальном телеграм-канале поделился губернатор региона — Александр Авдеев:более 19 000 юношей и девушек оканчивают 9 и 11 классы;почти 7,2 000 выпускников ссузов (рекорд пятилетки);около 5,6 000 выпускников вузов;447 детей выходят из школ-интернатов и кадетских корпусов.Последние звонки в большинстве школ области пройдут 22 и 23 мая, выпускные – 23 и 24 июня.24 мая школьники сдают первые ОГЭ – историю, физику и биологию.26 мая состоится первый ЕГЭ – по географии.«Спасибо педагогам за проведённую работу по улучшению преподавания математики. В прошлом году число выпускников, сумевших преодолеть минимальный порог баллов на тестировании, увеличилось почти в 3 раза по сравнению с 2021-м. Улучшились результаты по химии и обществознанию. Нужно закрепить эту тенденцию...» - отмечает Александр Авдеев.Фото: архив ГТРК "Владимир"