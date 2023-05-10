По данным реготделения Банка России, по сравнению с прошлым годом количество заёмщиков сократилось на 8%.

Жители Владимирской области стали реже брать ипотеку. По данным реготделения Банка России, по сравнению с прошлым годом количество заёмщиков сократилось на 8%.При этом в январе-марте текущего года общий объём выданных ссуд вырос до 8,5 млрд рублей. Всё из-за роста цен на недвижимость. Средняя ставка по ипотечным кредитам в марте составила 8,7%. Средний срок достиг почти 24 лет (+ 1,5 года). Средний размер займа увеличился на 300 тысяч рублей и превысил 3,1 млн рублей. Общая доля просроченной задолженности снизилась до 0,4%.В Банке России напоминают, что при наличии финансовых трудностей владимирцы могут попросить предоставить кредитные каникулы, возможность получения которых продлена до конца года.