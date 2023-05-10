Теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Пьяная жительница Александрова избила полицейского. Теперь ей грозит реальный срок.Женщина развелась с мужем и по решению суда 9-летнего ребенка оставили жить с папой. В марте сын приехал к матери. Вечером в гости наведался сотрудник отдела по делам несовершеннолетних, чтобы проверить семью. Увидев пьяную мадам, полицейский решил передать мальчика отцу. Возмущенная мать толкнула сотрудника МВД, ударила рукой по лицу и схватила за волосы.В результате на неё завели уголовное дело. Агрессивной даме грозит до 5 лет тюрьмы.