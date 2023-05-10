В Александрове заведено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудника полиции, пытавшегося забрать у нее сына из-за того, что она была пьяна. Как рассказали в

В Александрове заведено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудника полиции, пытавшегося забрать у нее сына из-за того, что она была пьяна. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, женщина развелась с мужем. По решению суда 9-летний ребенок остался с отцом. В марте ребёнок приехал в гости к матери. Вечером к ним с проверкой пришёл