В Александрове заведено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудника полиции, пытавшегося забрать у нее сына из-за того, что она была пьяна. Как рассказали в
<a href="https://33live.ru/novosti/10-05-2023-v-aleksandrove-zhenshhina-ne-zhelaya-otdavat-rebenka-izbila-policejskogo.html" target="_blank">В Александрове женщина, не желая отдавать ребенка, избила полицейского</a> - В Александрове заведено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудника полиции, пытавшегося забрать у нее сына из-за того, что она была пьяна. Как рассказали в
[url=https://33live.ru/novosti/10-05-2023-v-aleksandrove-zhenshhina-ne-zhelaya-otdavat-rebenka-izbila-policejskogo.html]В Александрове женщина, не желая отдавать ребенка, избила полицейского[/url] - В Александрове заведено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избила сотрудника полиции, пытавшегося забрать у нее сына из-за того, что она была пьяна. Как рассказали в