В городе Александрове нетрезвая мать не хотела отдавать своего ребёнка полицейскому и устроила...

В городе Александрове нетрезвая мать не хотела отдавать своего ребёнка полицейскому и устроила драку.Подробности этой драмы сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Как стало известно, местная жительница развелась со своим супругом, но ребёнка оставили жить с отцом.Во время одного из свиданий несовершеннолетнего с матерью, в её квартиру неожиданно (в вечернее время) для проверки пришел сотрудник полиции из отдела по делам несовершеннолетних.Выяснив, что женщина находится в нетрезвом состоянии, полицейский решил вернуть ребёнка его отцу. Расстроенная женщина стала сопротивляться — она толкнула мужчину, ударила его по лицу, схватила за волосы.В ходе расследования обвиняемая свою вину признала полностью. Уголовное дело направили в Александровский городской суд.Теперь за совершение данного преступления матери несовершеннолетнего грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com