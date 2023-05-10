В Киржаче в честь Дня победы прошел торжественный авто-мотомитинг. С праздника техника отправится...

В Киржаче в честь Дня победы прошел торжественный авто-мотомитинг. С праздника техника отправится прямиком на фронт. Слово Любови Клюквиной.От "Родины - матери" - на фронт. Примеру участников военного парада на Красной площади 41-го года следует колонна байк-клуба "Аквилон". Её возглавляют УАЗ-469 и ГАЗ-66. Солидный возраст ещё в советское время законсервированных автомобилей не повлиял на их состояние. Пробег - чуть больше тысячи километров. Силами "Киржачской типографии" машины подготовлены к эксплуатации и дооснащены.Евгений Фёдоров, руководитель ОАО "Киржачская типография", почетный гражданин Киржача и Киржачского района:- Сегодня пришло время понять, что хватит закрывать глаза на то, что происходит в наших границах, что происходит с оппозицией. Пора переходить от слов к делу. Не уехавшие артисты за рубеж, будут защищать, а мы, простой народ. Даже ели завтра наше предприятие включат в санкционный список, мы будем тому рады, потому что злее будем и быстрее будет наша победа.Сразу после митинга автомобили отправятся на передовую в ЛНР. За рулем - земляки, действующие военнослужащие. В отпуске они повидались с семьями и теперь снова готовы к бою.Андрей, участник СВО:- Любое вложение, конечно же, весомое. Данный автомобиль нам, действительно, пригодится. Он будет выполнять военные, боевые задачи. Спасибо Киржачу, киржачанам за теплые слова, за такие подарки.Александр Разбоев, президент байк-клуба "Аквилон МС":- В жизни клуба парад очень важен. 9 мая мы не пропускаем никогда, даже выезжали в пандемию, возлагали цветы к памятникам. Мы мобильные, поэтому не создаем толпу, быстро все, четко, красиво.Гвоздики, пионы, тюльпаны. По традиции, у ног монумента "Скорбящая Родина-мать" - россыпь цветов. Вокруг памятника - "бессметный полк" киржачан. В руках многих - неопалимая память. Хип-хоп о родине, войне и героях - подарок участникам митинга от рэпера Андрея Малого.- Помните дети, пронесите вперед. Пока жива память, жив наш народ.Заставшими войну бабушкой и дедушкой гордится и глава Киржачского района - Сергей Будкин. Накануне вместе с другими чиновниками, меценатом Евгением Фёдоровым и молодежью он поздравил ветеранов.Сергей Будкин, глава Киржачского района:- Когда мы поздравляли ветеранов, я увидел слезы с у молодых ребят, которые плакали, когда слушали песню "День победы" и смотрели на наших ветеранов, поздравляли их. Вот это, наверное, и есть патриотизм. Это, действительно, для нас такая серьезная мотивация в жизни. Сегодня ребята, которые выполняют специальные задачи, связанные с риском для жизни на Украине, это настоящие потомки наших героев.В нас кровь победителей, считают киржачане, а значит победе - быть.Любовь Клюквина, Андрей Беляков, В-В.